Oorlogsverhalen bij Non Plus Ultra in Woensrecht: 'Elke dode brengt een verhaal met zich mee'

WOENSDRECHT - Laat gewone mensen over de oorlog praten. Dat is de insteek van Crossroads Brabant in Non Plus Ultra in Woensdrecht.

Crossroads Brabant herdenkt en viert in 2019 en 2020 75 jaar leven in vrijheid. Dat gebeurt onder andere met een publicatie waarin persoonlijke verhalen rondom de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant staan opgetekend.

Op donderdag 12 oktober vindt in Non Plus Ultra in Woensdrecht een regionale bijeenkomst plaats. De bedoeling: gewone mensen het verhaal laten vertellen dat hun leven heeft veranderd.

Of alles al niet een keer verteld is? Frans de Vos en Jan van Elzakker zijn ervan overtuigd dat het niet zo is. Nog geregeld worden zij aangesproken door mensen met een bijzonder verhaal uit de oorlogsjaren. De Vos als voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal, Van Elzakker vanwege zijn betrokkenheid bij de Heemkundekring Zuidkwartier en de publicaties van zijn hand in het verenigingsblad De Tijding. ,,Verhalen waar mensen al die jaren mee hebben rondgelopen. Vaak met een moreel dilemma en alle opgekropte emoties die daarbij horen, met wroeging ook."

Tientallen verhalen

Voorbeelden zijn er genoeg, uit de laatste weken zelfs. Iemand vertelde pas over het weigeren van een Duitse soldaat die wilde onderduiken, een ander hoe ze een Amerikaanse parachutist uit hun tuin hadden weggestuurd.

Van Elzakker heeft al vele tientallen van dat soort verhalen uit de gemeente Woensdrecht verzameld. Vaak gaat het over slachtoffers. ,,Elke dode brengt een verhaal met zich mee." Hij werkt al jaren aan een boek over het onderwerp en haakt mogelijk aan bij het Crossroadsproject.

Op de bijeenkomst in Non Plus Ultra moeten er nog veel meer verhalen loskomen, uit de hele streek. In hun persoonlijke netwerken zijn zowel De Vos als Van Elzakker bezig om mensen te interesseren voor het project, persoonlijk of via andere sleutelfiguren. Ze hopen dat er iets bijzonders op gang komt. Ze mikken op unieke en levensveranderende verhalen van gewone mensen die plots in een buitengewone situatie zijn terecht gekomen, verteld door de hoofdpersonen zelf of hun kinderen. De Vos: ,,Ook de tweede generatie telt."

Woensdrecht

Historica Anne-Wil Maris van Erfgoed Brabant zal tijdens de bijeenkomst in Woensdrecht aanwezig zijn. Op eerdere bijeenkomsten elders in de provincie liep de belangstelling uiteen, van pakweg twintig bezoekers tot soms wel vijftig. Soms waren de verhalen te persoonlijk om in de openbare ruimte verteld te worden, met teveel weggestopte emotie. ,,In dat soort gevallen zijn ook huisbezoeken mogelijk." Bewust is gekozen voor Woensdrecht als locatie. ,,Midden in een gebied waar destijds hard is gevochten." Maar het is Crossroads niet per se te doen om slagvelden of heldendom. Vooral het persoonlijke drama telt en moet in beeld worden gebracht, ook na al die jaren nog.

Van Elzakker wijst naar het huis aan de overkant van de straat bij Non Plus Ultra, het Schippershuis in de volksmond. Ruim na de bevrijding ontploften bij dat huis tankmijnen en ander verzameld wapentuig. Drie jongens dood en ook bewoonster Marie van Lakwijk-Uitdewilligen overleed. Haar man Stan bleef achter, met drie jonge kinderen. ,,Later hertrouwde hij met de pastoorsmeid." In het Crossroads-boek worden 75 verhalen verzameld, geselecteerd uit de hele provincie en met een diversiteit aan onderwerpen. De overige verhalen, ook die straks in Woensdrecht verteld worden en het boek niet halen, worden op andere manieren bewaard voor het nageslacht. Of zoals De Vos het zegt: ,,We willen mensen van nu raken met verhalen van toen."