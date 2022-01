Ook Woensdrecht staat giften tot 1200 euro toe voor wie in de bijstand zit

HOOGERHEIDE - Mensen in de bijstand mogen ook van de gemeente Woensdrecht voortaan 1200 euro per jaar ontvangen aan giften zonder dat zij gekort worden op hun uitkering.

,,Het gaf veel consternatie toen een gemeente in Noord-Holland vorig jaar een vrouw op haar bijstandsuitkering kortte omdat zij meermaals boodschappen had gekregen van haar moeder", vertelt de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek. ,,Zo willen wij niet met deze mensen omgaan. We merken dat er onzekerheid leeft onder inwoners die in de bijstand zitten. Daarom willen we onduidelijkheid over giften wegnemen.”

Van der Beek geeft aan dat er landelijk wetgeving aan zit te komen. ,,We hebben echter overlegd met onze buurgemeenten op de Brabantse Wal, Bergen op Zoom en Steenbergen. Geen van drieën willen wij afwachten tot die nieuwe overheidsregels er zijn. We benutten de weinige beleidsruimte die we zelf hebben om voor onze inwoners in de bijstand giften tot 1200 euro op jaarbasis mogelijk te maken, zonder gevolgen voor hun uitkering.”

Laatste vangnet

Zo wil Woensdrecht de menselijke maat hanteren bij degenen voor wie de bijstand het laatste vangnet is. ,,Vaak kunnen zij door omstandigheden zelf niet voorzien in hun levensonderhoud. Zij hebben het echt niet breed. Hulp uit de omgeving is dan prima. En een tas met boodschappen cadeau, daar kraait in de praktijk doorgaans geen haan naar.”

Toch ging het in de gemeente Wijdemeren mis. ,,Daar kon het een exces worden. Dat willen wij met ons besluit voorkomen. Het moet niet zo zijn dat iemand onverwacht gekort wordt op zijn bijstandsuitkering.”

Overigens vallen hulp van de Voedselbank, het Noodfonds en charitatieve instellingen buiten de regeling en blijft er maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van extreme schulden of een bijzondere medische of gezinssituatie.