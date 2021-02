Ook tweede verdachte (21) opgepakt voor diefstal kerstcadeaus in Steenbergen

De kinderen Alex en Marcel moesten het vorig jaar zonder kerstcadeaus doen. Vader Damian had de cadeaus in de kofferbak van de auto gezet. De auto was niet goed afgesloten, waardoor de deur automatisch weer openging. Op camerabeelden was te zien dat de daders tot twee keer toe terugkwamen om de cadeaus mee te nemen.

Komen de cadeaus terug?

De aanhouding van vrijdag zorgde voor veel opluchting bij de familie Bobinksi, van wie de cadeaus waren gestolen. ,,Wij zijn echt heel erg blij, dit is een grote opluchting", zo vertelde de vader van het gezin vrijdag in een interview met deze krant. ,,We wachten nu op een brief van het ministerie, dan krijgen we hopelijk te horen of we de cadeaus of het geld nog terug kunnen krijgen via de verdachte.”