Ook nieuwbouwcomplex in Bergen op Zoom beklad met anti-coronaleuzen: ‘Dit heeft niks meer met actievoeren te maken’

Dat is in publieke ruimtes, maar het gebeurt ook op privé-eigendommen. In de nacht van zondag op maandag was het bij zijn ouders raak. ‘COVID is nep’, stond er op de muur in het appartementencomplex. ,,Dat bekladden van wooncomplexen vind ik echt kwalijk. Dat heeft niets met protesteren of actievoeren te maken, maar het is gewoon vandalisme. En het is nog lullig voor de bewoners ook, want zij betalen uiteindelijk meer servicekosten.”



Het is het volgende incident in combinatie die hand in hand lijkt te gaan: vandalisme en complotdenken. De voorbije dagen was het raak in Breda en Bergen op Zoom. Zo zag Arjan van den Broek, verpleegkundige op de intensive care in Amphia ziekenhuis in Breda, de leus COVID = HOAX praktisch voor zijn deur staan. In Breda werd vorige week nog een GGD-teststraat beklad. Ook bij de Jumbo in die stad waren de leuzen te zien op een glazen stalling.