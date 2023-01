Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, weet Ton: ‘Uit ervaring weet ik inmiddels wat opvliegers zijn’

Terugblik in foto's: dit gebeurde er in 2022 in Bergen op Zoom en omgeving

Eindelijk weer een carnavalsintocht, de Vuelta-etappe over de Rijzendeweg en een crash tussen een bus en trein. In de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen is genoeg gebeurd in 2022. Een jaaroverzicht in twaalf foto’s.

30 december