Ook komende kerst 2412 lichtjes op Canadese en Britse oorlogsgraven in Bergen op Zoom

,,De impact was zo groot, meer dan we zelf hadden verwacht, dat er geen enkele twijfel was of we het weer moesten organiseren", zegt Joris Völker namens de zevenkoppige werkgroep, die gesteund wordt door de rotaryclubs De Brabantse Wal en Rotary Noord. Dus worden er ook op 24 december 2019 weer welgeteld 2412 lichtjes ontstoken op de twee begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg.