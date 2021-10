Ook kade aan de Vierlinghweg instabiel: ‘We wachten het onderzoek van de gemeente af’

BERGEN OP ZOOM - Een deel van de kade van de Markiezaat Container Terminal (MCT) van H. Essers aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom is instabiel. Dat blijkt uit een jaarlijkse duikinspectie van de gemeente. Een kwart ervan is afgezet met hekken en kan niet meer worden gebruikt.

Gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden in de containerterminal heeft dat niet, laat Bob Van Steenweghen, woordvoerder van eigenaar H. Essers (voorheen Meeus) weten. ,,Dat deel van de kade is niet door ons in gebruik, onze activiteiten kunnen gewoon doorgaan.”

Onduidelijk is nog waardoor de verzakking is ontstaan, zegt Van Steenweghen. En of dit iets met recente activiteiten van de Markiezaat Container Terminal (MCT) vandoen heeft. ,,We wachten het onderzoek van de gemeente af. Die is eigenaar van de kade.”

Afgezet met hekken

De kade stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw en is de afgelopen jaren intensief in gebruik, mede doordat de komst van een nieuwe overslag terminal, op de kop van de Bergse haven aan het Zuidersluispad, keer op keer vertraging oploopt.

Om die reden voert de gemeente jaarlijks inspecties uit. Daaruit is nu gebleken dat de kade instabiel is. Daarop is een kwart ervan afgezet met hekken. Inmiddels loopt een nieuw onderzoek dat moet uitwijzen of de kade in de toekomst, zonder enige aanpassingen, nog wel gebruikt kan worden.

Eind aan procedures in zicht

De nieuwe terminal had twee jaar geleden al klaar moeten zijn. Voor de bouw ervan moest een nieuwe planologische procedure worden doorlopen. En dat kostte de nodige tijd. Reden dat het project steeds verder vooruitgeschoven is in de tijd. Voor het eind van het jaar moet er duidelijkheid zijn wanneer de bouw van de nieuwe terminal op de kop van de haven dan eindelijk kan beginnen.

Overlast blijft

Gevolg van die vertraging is dat omwonenden nog altijd geluidsoverlast ervaren van de containeractiviteiten in de Bergse haven. Naast de plannen van de MCT werkt logistieke reus GVT uit Tilburg aan een derde containerterminal op industrieterrein Noordland. Op de plek van de oude Turkse meelfabriek Uno Food moet voor volgend jaar zomer een nieuwe containeroverslag draaien.

De ontwikkeling daarvan verloopt veel sneller omdat voor de bouw ervan alleen een omgevingsvergunning nodig was. En de aanvraag daarvan is net zo eenvoudig als die voor de bouw van een schuurtje bij een woning, zei directeur Wil Versteijnen van GVT destijds.