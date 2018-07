Ook je hart wordt warm van de Samenloop voor Hoop in Bergen op Zoom

Op Rozenoord is dit weekeinde in de derde Samenloop voor Hoop door zo'n 650 volwassenen en 95 kinderen 24 uur lang in estafette gelopen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Pietje en Astrid hebben zo'n 35 cliënten, ex-cliënten, verzorgers, ervaringsdeskundigen en behandelaars om zich heen verzameld die samen twee teams vormen. ,,Iedereen om ons heen werd steeds enthousiaster. We zijn al maanden bezig om geld in te zamelen. Er zijn meters sjaals gebreid, er is een kerstmarkt geweest. We zijn echt enorm trots dat we dit voor elkaar gekregen hebben.''

Warm hart

,,Mijn hart is er warm van'', zegt Pietje aangedaan. Pietje en Astrid zijn cliënten van GGZ WNB en samen zetten ze zich al maanden lang met hart en ziel in voor de Samenloop voor Hoop. De teamnaam Stapje Vooruit is niet voor niks gekozen. ,,We zien het echt als een stap vooruit dat wij als mensen van GGZ dit met zijn allen hebben kunnen doen. Ik vond het gisteren doodeng, toen we met het hele team naar binnen liepen. Maar dit is zó bijzonder en emotioneel. Door die fijne reacties durfde ik steeds meer. Mijn hart is er warm van'', verzucht een stralende Pietje aangedaan. Het mooiste moment? ,,Dat was toch wel de kaarsenceremonie. Het was heel emotioneel. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft gehad en er loopt ook een survivor mee in ons team.''

Nathalie en Sabine van Gils hebben met het familieteam Frida voor de tweede keer meegedaan. ,,Drie jaar geleden waren we er ook al bij. Ons team heet naar de hond van onze oma. Maar onze gedachten zijn ook bij twee tantes, die aan kanker zijn overleden. Een van hen was er drie jaar geleden nog bij op de Samenloop'', vertelt Nathalie.

De derde Samenloop voor Hoop is dit weekeinde in vaak verzengende hitte gelopen. ,,We zijn zelfs tien minuten eerder gestart, omdat het gewoon té warm was om stil te staan'', vertelt Astrid.

,,Op het drukste moment waren er toch zo'n 1500 bezoekers, ondanks de warmte en concurrentie van andere evenementen'', zegt voorzitter Toine van Steenpaal.

Afterparty

Die konden een kijkje nemen op de markt, waar teams van alles verkochten om geld in te zamelen of luisteren naar een van de vele optredens., onder meer van Luizter en de band Fragment. Nieuw dit jaar was de afterparty met Fragment. ,,De vorige keer was het na afloop gelijk opruimen en klaar. Dat vonden veel mensen toch een domper. Nu kunnen ze nog even nagenieten'', zegt Van Steenpaal.

De Samenloop voor Hoop is een van veel evenementen waarbij geld wordt ingezameld voor het KWF. Dat heeft de opbrengst wel parten gespeeld, zegt hij. De enorme opbrengst van de Samenloop voor hoop in 2015 is bij deze editie dan ook niet geëvenaard. Desalniettemin heeft het evenement meer dan 85.000 euro in het laatje gebracht voor het KWF. ,,En iedere euro is welkom'', vindt de voorzitter.