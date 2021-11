Ook in de regio Bergen op Zoom schieten de huizenprijzen omhoog, met Steenbergen als absolute koploper

Dat blijkt de kwartaalcijfers van het Kadaster en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Door het enorme tekort aan nieuwe woningen en de onverminderd grote vraag, blijven de prijzen in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen stijgen. In veel gevallen (74 procent, was 43 procent in 2020) overbieden kopers de vraagprijs. Een halve ton of meer is geen uitzondering meer, lieten makelaars eerder dit jaar nog weten.