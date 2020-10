Ook in de gemeente Woensdrecht geen carnavalsoptochten

,,Met de aanvullende coronamaatregelen van afgelopen dinsdag is het vrijwel onmogelijk geworden om carnavalsoptochten door te laten gaan", zegt de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen. Hij zegt dat de vier Woensdrechtse carnavalsstichtingen en de Stichting Openbare Feestelijkheden (SOF) meerdere malen met hem rond de tafel hebben gezeten om te praten over het wel of niet doorgaan van de optochten.

In goed overleg

,,Net als in alle omliggende gemeenten zet deze pandemie ook door de carnavalsoptocht 2021 in de gemeente Woensdrecht een streep. Dat hebben we in goed overleg besloten". Hij vindt het ontzettend jammer dat de carnavalsoptochten niet door kunnen gaan. ,,Maar we kunnen niet het risico nemen dat het coronavirus om zich heen grijpt onder het publiek dat op de optochten afkomt.”

De Woensdrechtse optochten toch door laten gaan zou er volgens Adriaansen toe kunnen leiden dat er een ongewenste extra grote toestroom van mensen uit omliggende plaatsen naar de gemeente Woensdrecht komt omdat in hun woonplaats de leutstoet niet doorgaan. ,,Met pijn in ons hart en een kras op onze carnavalsziel hebben we dit besluit genomen".

Volledig scherm 17-02-2020 - Hoogerheide - Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann - De prinsen carnaval van alle kernen uit de gemeente Woensdrecht zijn vanavond te gast bij burgemeester en wethouders in de raadszaal van het gemeentehuis © Pix4Profs/Peter Braakmann

Besloten kring

Of de 11-11 vieringen in besloten kring door kunnen gaan is nog de vraag. Fon van Zunderd voorzitter van de Hoogerheidese carnavalstichting de Snoeken, en tevens voorzitter van het samenwerkingsverband van de vier Woensdrechtse carnavalstichtingen zegt dat de 11-11 viering in Hoogerheide definitief niet doorgaat. ,,De andere clubs denken nog aan een alternatief om hun pakkendragers te presenteren. Maar het wordt wel moeilijk om iets te organiseren als de zaaltjes bij de horeca gesloten zijn".

Hij vindt het jammer dat de optochten niet door kunnen gaan maar hij zag dit al langer aankomen. "Wij moeten als carnavalsstichtingen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Gezondheid gaat boven de leut. Woensdrecht zal het zonder de activiteiten moeten doen waar veel mensen op afkomen. We weten nog niet hoe de coronawereld er begin volgend jaar uitziet, maar we zijn flexibel genoeg om te blijven zoeken naar de mogelijkheden binnen de dan geldende regels om op een alternatieve manier toch een bescheiden carnavalsfeestje te vieren".