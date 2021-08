Ook in Bergen op Zoom kapen beleggers woningen weg, maar opkoopverbod komt er voorlopig niet

In de regel gaat het om woningen in het relatief goedkopere marktsegment: panden tot zo'n 3 ton. Juist daar is een tekort aan in Bergen op Zoom. Volgens Van Aken (PvdA) speelt het probleem in heel de stad. ,,Zelfs in wijken als de Bergse Plaat”, zegt hij. ,,Huizen komen te koop en investeerders kapen ze weg om ze vervolgens voor veel geld te verhuren.”