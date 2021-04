Ook dit jaar geen lichtstoet in Woensdrecht: ‘Hopelijk wel in 2022’

Een paar maanden geleden had het bestuur van de Stichting Lichtstoet Woensdrecht (SLW) nog hoop dat er in april eventueel een alternatieve lichtstoet kon worden gehouden. ,,We dachten aan een lichtstoet zonder veel publiek langs de route en dat de bewoners de lichtstoet vanaf hun voordeur konden bewonderen”, legt Fon van Zunderd, voorzitter van de SLW, uit. ,,Je loopt dan wel het risico dat er alsnog publiek van buiten de gemeente Woensdrecht komt kijken en het te druk wordt.’’

Livestream

Een andere optie was om de lichtstoet via een livestream uit te zenden vanaf een locatie waar de wagens niet rondrijden maar stil staan. ,,Bij de opnames zijn er veel mensen nodig en dat is tijdens de coronacrisis geen goed plan.’’

De SLW hoopt dat er in 2022 weer sprake is van een normaal leven, en het weer mogelijk is de Lichtstoet te kunnen laten rijden

,,We hebben zo lang mogelijk gewacht met het besluit, in de hoop dat door vaccinatie en tests, er toch iets mogelijk was. We kunnen als bestuur geen verantwoording nemen, voor de veiligheid en de gezondheid van de deelnemers en toeschouwers. De SLW hoopt dat er in 2022 weer sprake is van een normaal leven, en het weer mogelijk is de Lichtstoet te kunnen laten rijden door Hoogerheide en Woensdrecht.