Ook bij Wouwse Tol is de horeca weer open

Man vrijgespro­ken van aanranding in Bergen op Zoom: enkel een signale­ment is onvoldoen­de

15:03 BERGEN OP ZOOM - Mede omdat de politie beperkt onderzoek heeft gedaan na de aangifte van aanranding - of bevindingen daarvan niet heeft vastgelegd - is de verdachte vrijgesproken. Een jonge vrouw uit Bergen op Zoom had verklaard dat ze door een Syrische man in haar eigen woning was overrompeld, betast en gekust.