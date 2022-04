Ook Bergse raad overweegt bezwaar in te dienen tegen biomassacentrale Sabic

BERGEN OP ZOOM - Ook de Bergse raad overweegt nu bezwaar aan te tekenen tegen een biomassacentrale bij Sabic in Bergen op Zoom.

Die centrale is volgens chemiereus Sabic de enige manier om in 2030 de klimaatdoelen van de overheid te halen. Het verbranden van restmateriaal levert het bedrijf duurzame energie op. Een deel van de raad heeft daar zo zijn twijfels over. Vreest voor stank- en geluidsoverlast en fijnstof.

Volgens Rian Govers (Lokaal Realisme) is het gebruik van biomassa ter vervanging van fossiele energiedragers omstreden. ,,Verbranding van hout draagt juist bij aan de fijnstofuitstoot. Het RIVM waarschuwde hier in 2018 al voor.” Govers vreest voor de gezondheid van met name Halsternaren en wil bezwaar aantekenen bij de provincie.

‘Majeure ingreep’

Joey van Aken (PvdA) noemt de komst van een biomassacentrale op het terrein van Sabic, een ‘majeure ingreep’ voor Halsteren en was verbaasd dat er nog geen bezwaar was ingediend. Ook Hans Peter Verroen (CDA) en Jim Bernaards (VVD) denken daar alsnog graag over mee. Maar hameren wel op in gesprek blijven met Sabic.

De ingebruikname van een biomassacentrale kan alleen met een miljoenensubsidie van het Rijk. Lokaal Realisme stelt bij die investering grote vraagtekens. ,,Is het maatschappelijk aanvaardbaar Nederlands belastinggeld door te sluizen naar Saoedi-Arabië, waar het moederbedrijf van Sabic is gevestigd?”, stelde Govers.

‘Niet op emotie’

Maar dat ziet een meerderheid van de raad toch echt anders. ,,Dat kun je zo niet stellen. Sabic is bovendien een belangrijke werkgever”, zei Sander Siebelink (Dam-Siebelink). Voormalig-wethouder Barry Jacobs adviseerde de raad niet op basis van emotie bezwaar in te dienen. ,,Het is een logische locatie op die plek.”

Halsternaren zien de komst van de biomassacentrale niet zitten. Oud-rechter Bert van ’t Laar kondigde vorige week aan bezwaar in te dienen. Evenals de Brabantse Milieu Federatie en Benegora. De raad kan nog tot 25 april een bezwaar indienen en hakt daar donderdag tijdens de raadsvergadering een knoop over door.