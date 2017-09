Oogst in West-Brabant kent veel gezichten

We staan op grond van Westende Fruitteelt bv aan de Zwingelspaansedijk in Fijnaart. Het grootste perenbedrijf van Nederland. Den Dunnen is bedrijfsleider bij Westende, hij draait overuren want de oogst is in volle gang. Vijf miljoen kilo fruit wordt in vijf weken tijd van de bomen gehaald. ,,We werken het hele jaar toe naar dit moment. De oogst. Voor ons in hoofdletters geschreven. We zijn op 28 augustus begonnen, het loopt door tot begin oktober. Inmiddels zijn de conference-peren er allemaal af, dat was meteen de grootste slok. Van de 120 hectare grond die we hebben, beslaat de conference 70 hectare. We zijn nu bezig met het binnenhalen van het ras sweet sensation. Die peer wordt steeds populairder, zeker onder jongeren. Het is een sterk exemplaar, je hoeft hem niet hoeft te schillen. Vinden jongeren makkelijk."