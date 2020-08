Onzekere toekomst voor Gebouw-T: ‘We moeten zichtbaar blijven’

Weekwinnaar Zomerfo­to's: Schaduw­spel in de Zeeuwse duinen

22 augustus Jasper maakt met zijn vrouw Sabina en 7-jarige dochter Merel een tochtje op de mountainbike door de Zeeuwse duinen in de avondzon. Fijn op vakantie in eigen land. In alle stilte hertjes spotten en later jezelf terugzien op camera. De kleurschakering is betoverend op dit tijdstip van de dag. De terechte weekwinnaar. Van harte gefeliciteerd Jasper!