Onzekere toekomst Snookerpalace Putte: inboedel te koop maar doorstart mogelijk

PUTTE - De inboedel van Snookerpalace Putte wordt sinds donderdag via Facebook te koop aangeboden, maar toch is er nog een kans dat de zaak als biljartcentrum blijft bestaan. Een horecamakelaar gaat op zoek naar een nieuwe huurder of koper.

Frans en Ingrid Hoppenbrouwers openden Snookerpalace Putte in januari 1987 met tien tafels in hun eigen achtertuin, als voorlopers in de snookerrage die vanuit Engeland het Europese vasteland zou overspoelen. Met de Putse club passeerde het aantal snookertafels in Nederland de kaap van de 100, het zouden er in de jaren negentig duizenden worden.

De populariteit van de sport zakte later fors in, maar Putte bleef een begrip in het snookerwereldje. Na ruim een kwarteeuw besloot Hoppenbrouwers de zaak niet meer zelf te runnen, maar te verhuren. De laatste vijf jaar gebeurde dat aan Walter Ketelaars en zijn dochter Larissa, maar zij moesten half oktober de deuren sluiten door de tweede coronagolf.

Huurcontract loopt af

Op 7 maart loopt het huurcontract echter af en Ketelaars had al besloten om dat niet te verlengen. Nu de horeca nog altijd dicht is en de toekomst onzeker, lukte het hem en eigenaar Hoppenbrouwers niet om een nieuwe uitbater te vinden. Reden voor Ketelaars om de inboedel die hij had overgenomen te koop te zetten, waaronder de acht resterende snookertafels en twee carambolebiljarts.

,,Die twee biljarts zijn al verkocht aan De Distel in Roosendaal. Iemand anders neemt één snookertafel over. Ook voor wat apparatuur is er een koper", aldus Ketelaars. Hij hoopt dat de zaak als snookerclub blijft bestaan. ,,Dat zou het mooiste zijn, maar dat is niet aan mij. Als de horeca weer open mag, zijn er altijd ondernemers die zin hebben om iets te beginnen.”

Horecamakelaar komt overleggen

De Roosendaalse horecamakelaar Anton Roks komt woensdag namens de familie Hoppenbrouwers langs om met Ketelaars te bespreken wat er eventueel blijft staan. ,,Roks gaat voor ons een nieuwe huurder of koper zoeken", vertelt Ingrid Hoppenbrouwers. ,,Wij zouden het erg jammer vinden als het niet door zou gaan als snookerclub, maar een kandidaat kan er uiteraard ook iets anders in beginnen.”

