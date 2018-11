‘Onze vriendschap kan knetteren, maar nooit te lang'

Astrid: ,,Nancy woonde in Heerle, ik in Steenbergen. Onderweg troffen we elkaar en dan fietsten we samen verder naar school.”

Nancy: ,,Om vijf voor acht. Ik was meestal te laat was.”

Astrid: ,,Dan stond ik daar te wachten in de kou en of de regen.”

Nancy: ,,We hadden vaak heftige discussies op de fiets. Ik reed dan op de terugweg een stuk extra mee om het uit te praten.”

Astrid: ,,Maar dan waren we nog niet klaar. Dus dan hingen we als we thuis waren gerust nog een uur aan de telefoon. 'Zijn jullie nou nog niet uitgepraat?', vroegen mijn ouders dan. Ik weet jouw nummer van toen nog uit mijn hoofd."