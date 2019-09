Onze Stede in Steenbergen wordt verbouwd: dit zijn de plannen

Boksende ouderen in Halsteren: ‘Je bent nooit te oud om gek te doen’

19 september HALSTEREN - Voor de deur van de Bosgaard in Halsteren staat een tandartsenpraktijk op wielen. Aan alles is gedacht, denk je. Tenslotte ben je op weg naar het boksen voor ouderen, de beweegactiviteit in het zorgcentrum. Maar nee, dat van die ambulante tandarts is toeval, legt beweegagoog Maaike Hermans uit. ,,Het is niet de bedoeling dat ze zo hard slaan.”