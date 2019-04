‘Onze fruitbomen zijn flink in de watten gelegd’

De kersen- en perenboomgaarden staan momenteel vol in bloei, de pruimenboomgaard is al uitgebloeid en de appels staan op het punt te gaan bloeien. Alles is momenteel heel kwetsbaar voor nachtvorst en als nu de bloesem en jonge vruchtjes bevriezen, betekent dat dat je geen oogst hebt. Maar als het overdag koud is, komen de bijen ook niet uit hun hokken en blijft de bestuiving achter.

Quote Borium zorgt er bijvoor­beeld voor dat het stuifmeel kiemkrach­ti­ger wordt en zink dat de boom een goede fotosynthe­se heeft Caroline Franken Afgezien dat een koud voorjaar voor ons een stressperiode is, is het voor de bomen ook een periode van stress. En een boom onder stress heeft als prioriteit te overleven en niet om vruchten te maken. Dus de afgelopen weken zijn onze bomen flink in de watten gelegd.

Volledig scherm Caroline Franken. © Tonny Presser/pix4profs Ze hebben genoeg voeding gehad, ze zijn behandeld met plantversterkers - zoals zeewierextracten - om ze weerbaarder te maken en we hebben mineralen - zoals zink en borium - toegepast, om ervoor te zorgen dat de plant geen tekorten heeft. Borium zorgt er bijvoorbeeld voor dat het stuifmeel kiemkrachtiger wordt en zink dat de boom een goede fotosynthese heeft. De wortels van het kleinfruit zijn afgedekt met compost en we hebben alle graspaden tussen de bomen gefreesd, zodat de grond lekker los en waterdoorlatend is. Bovendien neemt zwarte grond overdag meer warmte op, zodat we het 's nachts net wat warmer blijft tussen de bomen.

Afgelopen week hebben we om de beurt nachtvorstdiensten gedraaid. Zodra de temperatuur onder 0 dreigde te komen, werd je gebeld en dan moest je de beregening aanzetten. Gelukkig is er bij ons veel geautomatiseerd en hoeven we er alleen voor te zorgen dat alles goed is ingesteld. Zodra het draait, kun je terug in je bed en word je automatisch gebeld als bijvoorbeeld de druk wegvalt. Dat is een heel groot voordeel van een programmeur in de familie. Andere fruittelers moeten soms de hele nacht wakker blijven om alles in de gaten te houden.

Over een paar weken weten we of alle maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Voor nu gaan we genieten van het mooie weer. Zowel wij, als de bijen en de bomen, zijn toe aan een wat minder stressvolle periode!