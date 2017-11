Onwel geworden automobilist rijdt in op leutvierders Steenbergen

Bergen op Zoom en Roosendaal: meer oog om oog dan zij aan zij

11 november BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Nee, een huwelijk van rozengeur en maneschijn valt de samenwerking tussen Bergen op Zoom en Roosendaal (eerst als Duostad, later onder de naam Netwerkstad) niet te noemen. Sinds de oprichting in 1991 - aangegaan om samen op te boksen tegen de andere grote steden in Brabant - hebben de twee een knipperlichtrelatie die zich kenmerkt door regelmatige ruzies en spaarzame successen. Een overzicht.