Onverwachte wendingen, ze horen bij ons werk

Fotodoek van Bevrij­dings­rou­te in Bergen op Zoom gestolen

24 mei BERGEN OP ZOOM - Een van de grote fotodoeken van fotoclub FoBoZ is gestolen. Het doek stond op de Ravelstraat in Bergen op Zoom, maar is waarschijnlijk in de nacht van donderdag op vrijdag weggehaald. Voorzitter Jac Leenaars baalt ervan: ,,We zijn een kleine club die het van vrijwilligers moet hebben. Dit is voor ons een financiële aderlating. Heel triest dat zoiets gebeurt.”