Ontvangst op Grote Markt waardige afsluiting van vierdaagse

Voetballen tegen overlast in Bergen op Zoom

9:03 BERGEN OP ZOOM - Zo’n zes jongetjes schieten schieten het voetbalveldje op het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom op. Wekelijks zijn ze hier te vinden, als de F!tFabriek er ook is. ,,Dit is echt een voetbalpleintje. Als we hier zijn, dan gaan we vaak voetballen”, zegt Veronique Hagenaars. ,,Maar als er andere kinderen zijn, dan kunnen we daar ook spelletjes voor bedenken.”