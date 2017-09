Ontucht met meisje uit zorginstelling in Ossendrecht: 270 dagen cel

De rechtbank acht bewezen dat hij via die weg seks heeft gehad met een 17-jarig meisje in een Antwerps hotel. In vier andere gevallen bleef het bij pogingen. Die meisjes - in leeftijd variërend van 15 tot 17 jaar - gingen niet in op zijn uitnodigingen voor seks. Maar uitlokking van minderjarigen is wel strafbaar.