‘Ontsierende’ luchtkanalen op monumentaal pand ‘t Rijks moeten weg, vindt Vereniging Binnenstad

Concessie

Directeur Leon de Rond van ‘t Rijks wast zijn handen in onschuld. Voor de luchtkanalen op het dak is volgens hem wel degelijk een vergunning verleend. ,,In de originele tekening kwamen ze niet voor. Ze zijn later toegevoegd en vergund.’' De Rond noemt een goed binnenklimaat en een modern ventilatiesysteem onmisbaar voor een school, ook in een monumentaal gebouw. ,,Technisch gezien was het niet mogelijk om ze weg te werken. Dat is een concessie die we hebben moeten doen.’'