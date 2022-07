Ontploffing in flat vermoedelijk ontstaan door barbecueënde bewoner; geen onderzoek naar oorzaak

Update Woningen ontruimd na uitslaande brand in Bergen op Zoom, bewoners ‘voelden flat trillen’

BERGEN OP ZOOM - Na een explosie in een flatgebouw in Bergen op Zoom woedde dinsdagmiddag een uitslaande brand. De brand werd voor het eerst gemeld rond 14.20 uur, al snel schaalde de brandweer op. De Veiligheidsregio meldt dat de brandweer woningen aan het ontruimen is.

19 juli