‘Onthoofding‘ ambtelijke top zorgt voor onrust op Stadskantoor Bergen op Zoom

De Krabben duiken tijdelijk onder

7 februari BERGEN OP ZOOM - Vastenavend staat voor de deur. Leut voor de Krabben. Maar sommigen duiken onder. Machinefabriek Heijnen gaat het kunstwerk ‘De Krabben’ van Kees Keijzer in stadspark Kijk in de Pot opknappen. Of het daarna terugkeert op die plek is nog niet duidelijk. “Laat het de Bergenaren maar bepalen”, zegt Peter Pel van Beeldenwacht Bergen op Zoom.