Ontgassen op agenda nieuwe ‘Watertafel’, dit najaar in Steenbergen: ‘We nemen de zorgen serieus’

In tankschepen die gevaarlijke stoffen hebben gelost blijven restdampen achter. Die moeten eruit voor er nieuwe lading in kan. Bij ATM Moerdijk staat een ontgassingsinstallatie, maar lozen in de buitenlucht is sneller en goedkoper.

‘Watertafel’ in november

,,We willen exact weten hoe hoog of gevaarlijk die concentraties zijn", aldus Potters. ,,Op basis daarvan besluiten we of we kunnen wachten op internationale afspraken in 2023, of eerder stappen richting Den Haag moeten zetten. In 2020 was er geen Watertafel door corona, nu zetten we in op november. Dan schuiven ook Brabantse, Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten, Rijkswaterstaat en diverse deskundigen aan.” Op de agenda van de Watertafel komen ook de incidentenaanpak op en rond het water, en de groeiende drukte door pleziervaart.