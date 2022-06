Ontdek watersporten op het nieuwe evenement in Dinteloord: Aqua Fest

DINTELOORD - Suppen, varen, jetski’s en surfen; alle soorten watersport komen aan bod bij Aqua Fest in Jachthaven Waterkant in Dinteloord. De eerste editie van het gratis te bezoeken watersportevenement vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juli.

Havenmeester Macy van Sabben hoopt dat het evenement ervoor gaat zorgen dat meer mensen haar passie voor watersport gaan delen. ,,En ik hoop dat meer mensen de Brabantse Delta gaan ontdekken. Dat is een beetje een vergeten gebied, denk ik.”

Passie

,,De Brabantse Delta wordt nog niet erg gepromoot, maar we zijn er hard mee bezig. Het is al wat drukker. Er komen Engelsen, Duitsers en laatst zelfs Amerikanen in het gebied. Mijn passie voor watersport en het gebied leidden tot het organiseren van dit evenement.”

Quote Er is veel te doen, het is erg interac­tief. Ook staan er overal foodtrucks Macy van Sabben

In de jachthaven kunnen bezoekers op 16 en 17 juli allerlei soorten watersport uitproberen, van suppen tot varen. Ook is er de mogelijkheid om de houseboats, luxe vakantiehuisjes die drijven op het water, vanbinnen te bekijken. ,,Het hele waterterrein wordt opgedeeld in delen waar watersportbedrijven komen te staan met try-outs. Ook zullen er bedrijven zijn die boten verkopen of onderhoud plegen die workshops geven. Er is veel te doen, het is erg interactief. Ook staan er overal foodtrucks.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Marina Popova

Aqua Fest is een evenement voor jong en oud, dus ook aan de kinderen is gedacht met verschillende spelletjes. ,,Het wordt een heel gezellig feest”, vertelt de havenmeester. ,,De bedoeling is dat dit elk jaar gaat plaatsvinden en dat het steeds groter wordt. Hopelijk wordt het uiteindelijk het grootste watersportevenement van Brabant.”

Mooi gebied

,,We hopen dat juist de mensen die wat minder met watersport hebben eens komen kijken en ik hoop dat mensen gaan zien dat we in een mooi gebied wonen met veel leuke plekjes op het water om te ontdekken.”

Entree tot het evenement op zaterdag 16 en zondag 17 juli is gratis. Op beide dagen tussen 10.00 en 17.00 uur.