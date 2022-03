Ontdek het Bravis ziekenhuis van toen, nu en morgen

ROOSENDAAL - Op de hoofdlocaties van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom is de tentoonstelling De Wereld van Bravis te zien. Er zijn drie huisjes gebouwd waarin de bezoeker een reis door de tijd maakt.

Als eerste mochten Corrie Perdaems en Arno Rinck de tijdreis maken. Corrie Perdaems is ruim 50 jaar in dienst van het ziekenhuis en Arno Rinck sinds 1 maart van dit jaar.

Zorgvernieuwing

De reis door de tijd begint in 1968. Dat is het jaar waarin zowel het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen als het St. Franciscus ziekenhuis in Roosendaal is geopend. ,,De Wereld van Bravis laat goed zien dat vernieuwingen in de zorg van alle dag zijn”, zei voorzitter van de Raad van Bestuur Bianka Mennema in haar openingswoord. ,,Het lijkt alsof zorgvernieuwing een ongrijpbare stip in de toekomst is. Dat is absoluut niet waar.”

Mennema zei: ,,Zorgvernieuwing is er altijd geweest. Vanaf het allereerste moment kijken we hoe we de zorg beter kunnen maken. Nieuwe kennis, technologie en data hebben invloed op onze handelingen. Maar ook onze inzichten veranderen. In het verleden moest je na een hartinfarct zes weken in bed blijven. Nu weten we dat liggen spierverlies veroorzaakt en adviseren we iedereen om juist in beweging te blijven. Dat draagt bij aan het herstel.”

Optimaal vormgeven

Het Bravis ziekenhuis staat aan de vooravond van een grote verandering. ,,We gaan een stap voorwaarts zetten met ons nieuwe gebouw. Daarin willen we zorgvernieuwing en anders werken optimaal vormgeven.” De Wereld van Bravis blijft de komende maanden staan in het Plaza-restaurant in Bergen op Zoom en op de polikliniek in Roosendaal.