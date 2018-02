‘Ons vechtertje Sara doet niet onder voor Saddik of Badr’

wie wat waar De man links vindt het allemaal niet zo boeiend

12:11 In de fotografische tijdmachine Ben Steffen en Thom van Amsterdam zijn we beland in augustus 1982. Thom bezocht toen een drukbezochte receptie of feest in een kantine of zaaltje. De man links in beeld vindt het allemaal niet zo boeiend. Maar waar zijn we, wat valt er te vieren en wie staan er op de foto?