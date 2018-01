Onrustige jaarwisseling Bergen op Zoom: 'Het leek hier wel oorlog'

BERGEN OP ZOOM - Een auto aan de Plejadenlaan die in vlammen opgaat. Een invalidenwagen op zijn kant. Stenen door de ruiten. Een steekpartij in de Lievevrouwestraat. Bushokje Heiningen weer vernield. En veel meldingen van vuurwerkoverlast. De jaarwisseling in Bergen op Zoom is ronduit onrustig verlopen.

Voor Burgemeester Frank Petter is de maat vol. Hij is de overlast van zwaar vuurwerk tijdens de jaarwisseling meer dan beu. "Daar moeten landelijk een weerwoord op komen."

Vuurwerkbom

Oudejaarsavond gaat het voor de zoveelste keer mis bij de flats aan de Plejadenlaan, vlakbij het Zonneplein. Groepjes hangjongeren brengen een vuurwerkbom tot ontploffing en een auto brandt uit. Tot overmaat van ramp wordt de bestuurder van de sleepwagen bekogeld met vuurwerk. Even later trekt een groep jongeren een invalidewagen op zijn kant.

Dreiging

Onder politiebegeleiding kan de berger zijn werk doen. Agenten gaan vervolgens de buurt in en spreken de jongens aan. Volgens burgemeester Petter zijn tassen met vuurwerk in beslag genomen. Maar daarmee is de constante dreiging voor de flatbewoners niet van de baan. Al maanden is het onrustig in dit deel van de wijk.

Poederblusser

Bij bewoonster Edith de Waal, die op de eerste verdieping van de flat woont, vliegen rond negen uur 's avonds de stenen door de ruiten. Later gevolgd door een vuurwerkbom, gemaakt van een spuitbus drijfgas. "Toen ik met een poederblusser naar buiten kwam, dreigden ze mijn huis in de fik te zetten. Het leek hier wel oorlog."

Broekspijp

Uit pure wanhoop belt De Waal raadslid Piet van den Kieboom. Wanneer hij arriveert nemen de jongeren hem meteen onder vuur. "Zeker zes keer ben ik met zwaar vuurwerk bestoken. Twee knallers kwamen tegen mijn broekspijp, een explodeerde onder mijn schoen. De politie arriveerde pas na veertig minuten." Van den Kieboom gaat aangifte doen.

Glaszetter

Nadat de politie is vertrokken, nemen de jongeren rond half twaalf ook de inmiddels ingeschakelde glaszetter onder vuur. Hij schakelt opnieuw de politie in. En zo gaan volgens De Waal de spanningen nog een aantal uren door. Van den Kieboom luidt in een brief aan burgemeester Petter de noodklok. "Dit probleem schreeuwt om een snelle aanpak."

Treiterijen

De Waal blijft strijdbaar, maar durft in de avonduren niet meer met haar hondje naar buiten. Ze wil dat de constante treiterijen door hangjongeren tegen bewoners stoppen. Burgemeester Petter gaat nog deze maand met de omwonenden om de tafel op zoek naar een oplossing. "Dit kan zo niet langer doorgaan."

Terwijl de politie de handen vol heeft met meldingen, komt de brandweer nauwelijks in actie. De spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis maakt ook een drukke nacht mee, met twaalf patiënten tussen 02.00 en 07.00 uur. Drank, drugs en vuurwerk blijken de voornaamste redenen voor een ziekenhuisbezoek.

Steekpartij

Het aantal vuurwerkslachtoffers blijft beperkt tot vijf, waarvan drie met oog- en twee met handletsel. Ook is een man behandeld die in de Lievevrouwestraat slachtoffer werd van een steekpartij. Opnieuw is dit jaar het bushokje bij Heiningen, ondanks cameratoezicht, gesneuveld.

Woensdrecht en Steenbergen

Zo onstuimig als in Bergen op Zoom, zo rustig is de jaarwisseling in de buurgemeenten Woensdrecht en Steenbergen verlopen. "Door een goede voorbereiding tussen brandweer, politie en de gemeente kunnen we terugkijken op een rustige oudejaarsnacht", zegt burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht.

"In aanloop naar de jaarwisseling heeft de politie diverse acties en controles uitgevoerd, waarbij verschillende hoeveelheden illegaal en gevaarlijk vuurwerk in beslag zijn genomen. Met als resultaat dat het aantal klachten van vuurwerkoverlast beperkt is gebleven."