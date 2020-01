Onrustige jaarwisseling Bergen op Zoom door vuurwerk en brandjes

BERGEN OP ZOOM - Ernstige gewonden of grotere branden vielen er in de nieuwjaarsnacht niet te noteren in de gemeente Bergen op Zoom, maar de overlast door (zwaar) vuurwerk, vernielingen en kleinere brandjes geven toch een beeld van een onrustige jaarwisseling. Burgemeester Frank Petter wil dan ook met de bevolking in gesprek over oplossingen.

Bij een cafetaria een de Holleweg richtte vuurwerk niet alleen materiële schade aan, een medewerkster van de snackbar raakte lichtgewond aan het hoofd. Een lichtbak aan de voorzijde van het pand en een deur werden vernield. Aan de achterzijde van winkelcentrum De Gagel werd een elektriciteitskast van Saver met vuurwerk opgeblazen, waardoor ook de ondergrondse plasticcontainer niet meer werkt.

Flink raak

Quote Bij De Gagel hingen 20 tot 30 jongeren rond met vuurwerk Erwin Stander, woordvoerder gemeente Bergen op Zoom ,,Het was flink raak op oudejaarsavond daar", vertelt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. ,,Toen we woensdagochtend een rondgang maakten, spraken diverse bewoners ons ook aan. Er heeft daar een groep van 20, 30 jongeren rondgehangen met vuurwerk, maar hen aanspreken doen mensen niet zo gauw. Er is wel politie bij geweest, maar toch gebeuren er nog zaken die je niet wil.”

Bushokje vernield en twee autobranden

Verder werd er een bushokje aan de Gagelboslaan vernield. Er sneuvelden enkele ruiten, mogelijk door een klap die veroorzaakt werd door vuurwerk in combinatie met brandstof. De brandweer die het vuur bij het bushokje wist te blussen, trof daar een jerrycan aan. Er is één verdachte aangehouden. Tevens waren er twee autobranden, een aan de Korenberg en een in de Mercuriusstraat.

Woningen tijdelijk ontruimd bij garagebrand

Aan de Hoogaars op de Bergse Plaat in Bergen op Zoom bluste de brandweer even na 21.00 uur een brand in een garage waar vuurwerk bleek te liggen. Uit voorzorg werden enkele woningen korte tijd ontruimd. Enige tijd later werd het gebied vrijgegeven en konden de bewoners terug naar huis.

Inwoners kunnen ervaringen mailen

,,Hoewel we blij zijn dat er niets heel ergs is gebeurd, wil de burgemeester bij komende wijkgesprekken de vuurwerkoverlast op de agenda zetten. Wellicht komt er een landelijk verbod op sommige soorten vuurwerk, maar we willen ook zelf kijken wat we zelf met de inwoners van Bergen op Zoom kunnen doen voor een rustigere jaarwisseling. Vuurwerkvrije zones zouden een optie kunnen zijn bijvoorbeeld.” Inwoners kunnen hun ervaringen mailen naar veiligheid@bergenopzoom.nl .

Twee vuurwerkslachtoffers en zes dronken lieden

Bij het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom was het redelijk druk op de spoedeisende hulp. ,,Maar gelukkig zonder ongeregeldheden of lastig gedrag", vertelt Bravis-woordvoerster Saskia de Moor. ,,Wel kregen we twee vuurwerkslachtoffers van boven de 18 jaar binnen met oogletsel. Een van hen had zelf vuurwerk afgestoken, de ander was toeschouwer. Ze zijn allebei doorverwezen naar de Bergse oogpoli.” Een van de slachtoffers had flink gedronken.

Quote Een vuurwerk­slacht­of­fer had zelf iets afgestoken, de ander was een toeschou­wer. Beiden zijn doorverwe­zen naar de oogpoli Saskia de Moor, woordvoerster Bravis ziekenhuis

Verder moesten er bij Bravis drie volwassenen en drie jongeren van onder de 18 jaar worden behandeld die te diep in het glaasje hadden gekeken.

Rijbewijs inleveren