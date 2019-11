Onrust onder medewerkers en vrijwilligers Facilitair Bedrijf in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Medewerkers en vrijwilligers van het Facilitair Bedrijf zijn boos en bezorgd om de toekomst. Na maanden van onduidelijkheid hebben ze vrijdag te horen gekregen dat er over zes weken geen werk meer voor ze is. Dat vertelt Han Timmermans, namens het personeel. ,,We werken onzichtbaar en we worden nu onzichtbaar geloosd.”