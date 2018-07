Onrust om verdwenen hanen op De Beek in Halsteren: 'Al die boosheid voelt bedreigend'

Nausikaä van den Merkenhof, woordvoerder van de gemeente, kan opheldering geven. ,,Er zaten vijftien hanen in het parkje. Dat is te veel, vonden we. Daarvan is een deel naar de kinderboerderij in Steenbergen gegaan, de overige hanen naar de vogelopvang in Zundert.” Dat er zoveel hanen zitten, komt omdat mensen af en toe hun dieren hier dumpen, legt ze uit. ,,Die kopen dan kuikentjes, maar als dat kleine kuikentje een grote haan wordt, willen ze er vanaf. En dan kan het gebeuren dat die haan op De Beek wordt achtergelaten."