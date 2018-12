Onrust in Halsterse wijk Rode Schouw over invulling woningbouw

Ossend­recht weer ‘osloos’ tot komst nieuwe Bronzen Os

18:00 OSSENDRECHT - De Bronzen Os is niet alleen het symbool van carnavalsstichting d’Ossekoppe, het beeld staat ook voor de identiteit van Ossendrecht. Na de diefstal van het kunstwerk is er nu een nieuw exemplaar in de maak. Het verhaal in foto's.