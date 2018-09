Onrust bij bewoners Bergen op Zoom vanwege plan opvang tientallen arbeidsmigranten

Schutters­gil­des weer thuis op het Ravelijn

10 september BERGEN OP ZOOM - Voor schuttersgilde Sint Sebastiaan was het zondagmiddag één groot feest. De jaarlijkse Zilveren Pijlverschieting vond weer plaats op het Ravelijn in Bergen op Zoom nadat dat twee jaar niet kon door de restauratie. Ook was het het 25-jarige jubileum van het evenement.