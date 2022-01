Online actie voor Bergse bouwclubs: ‘Bizar hoe vaak petitie al getekend is’

Anne is wandelpsy­cho­loog: ‘Het leven is niet altijd zonne­schijn, soms is het takkeweer’

BERGEN OP ZOOM - Met drie kleine kinderen (van 6, 2 en 9 maanden) en een baan als praktijkondersteuner bij een huisarts merkte Anne van de Graaf dat ze ’s avonds uitgeblust was. ,,Ik adviseerde mensen te bewegen, naar buiten te gaan, niet hele dagen in een kantoor te zitten. Maar dat dat was precies wat ik zelf wel deed! Dat ging knellen, dat moest anders.”

