Onkruid steekt kop op, discussie over chemische bestrijding ook: ‘Stop ermee’ of ‘beperkt gebruik’

De eerste asperges uit de koude grond zijn er en Jan (96) steekt ze er zo uit: ‘Voor ik het wist, had ik ’m al!’

23 april OSSENDRECHT - Vroeger, toen hij een jaar of veertien was, stak hij al asperges. Later, toen hij een jaar of zestig was, deed ‘ie dat weer. En vrijdagochtend mag Jan van den Kieboom (96) de eerste officiële Brabantse Wal asperge steken.