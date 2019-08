Ongeval tussen twee auto's veroorzaakt file op A58 bij Rilland

Stuur ons je mooiste zomerfoto

20 augustus Op vakantie of gewoon in de achtertuin; zorg dat je je camera bij de hand hebt voor het maken van de mooiste, zonnigste of gekste zomerfoto’s. BN DeStem is op zoek naar de leukste zomerfoto’s. Alle inzenders maken kans op mooie weekprijzen en/of de hoofdprijs aan het einde van de zomervakantie.