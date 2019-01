Ongeval op A58 bij Bergen op Zoom; files in beide richtingen

Zonnepark op de gemeente­werf in Bergen op Zoom is slechts een opwarmer­tje

28 januari BERGEN OP ZOOM - De Energie Coöperatie Bergen op Zon (ECB) wil haar vleugels uitslaan over heel de Markiezenstad. Het zonnepark met 500 panelen op de Gemeentewerf, waarvan de bouw in mei moet starten, is slechts een opwarmertje naar nog véél meer. ,,Zonder promotie is de helft van de panelen op het dak van de Wittenhorst in Halsteren verkocht", zegt wethouder Andrew Harijgens.