File richting Bergen op Zoom na ongeval bij Numansdorp

Parkeerau­to­ma­ten op Mineur­plein in Bergen op Zoom deels hersteld

12:12 BERGEN OP ZOOM - De parkeerautomaten op het Mineurplein in Bergen op Zoom zijn gedeeltelijk hersteld. Er kan weer betaald worden met bankpas of creditkaart, maar met cash is nog niet mogelijk. Daardoor is het gratis parkeren niet meer van kracht.