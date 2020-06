Ongeval in Bergen op Zoom trekt tientallen filmende omstanders: ‘Mensen namen hun kinderen mee’

BERGEN OP ZOOM - Wijkagent Caner Büyükördek roept in een bericht op Twitter op om te stoppen met ramptoerisme. Terwijl de hulpdiensten zondagavond drie gewonden hielpen na een zwaar ongeval in Bergen op Zoom , kwam publiek massaal toegestroomd om de situatie te filmen.

Büyükördek, wijkagent in Bergen op Zoom-Noord, uit zijn frustratie in een bericht op Twitter. ,,Een zware aanrijding en sommige mensen denken: ‘Laten we hier massaal naartoe gaan, onze telefoon in de hand nemen en alles filmen’.”

Volgens de wijkagent waren er meerdere waarschuwingen voor nodig om het publiek op afstand te krijgen en om ze hun smartphones weg te laten stoppen.

Uiteenlopende reacties

Onder het bericht van de wijkagent lopen de reacties uiteen. Iemand zegt: ,,Ja, want een passant of omwonende is een ramptoerist...”, waarop de wijkagent reageert: ,,In dit geval wel. Ziet u op de foto waar men staat? Geen woning in de buurt. De plaats van de aanrijding is een 80km/u weg.” Een ander zegt: ,,Kijken op afstand is geen hindering van de hulpverlening. Met mensen op afstand kan je nog steeds je werk uitvoeren.”

Volgens Büyükördek is het niet per se strafbaar om te filmen op de openbare weg. ,,Maar als we hadden gewild, hadden we zondag mensen kunnen bekeuren. Sommigen staken de weg, waar je tachtig mag, zo over. Gewoon om te komen kijken. Maar ja, op zo'n moment kies je ervoor om hulp te verlenen, niet om twee agenten op een groep af te sturen.”

Kinderen

De wijkagent schat in dat er zo'n veertig tot vijftig toeschouwers op het geluid van de knal of de sirenes afkwamen. Ze staan niet allemaal op de foto. ,,Aan de andere kant stonden er nog meer.” Onder die toeschouwers bevonden zich een paar ouders met vier- en vijfjarige kinderen. Daarvan is het volgens de agent helemaal een raadsel wat ze er kwamen doen. ,,Die waren niet ‘toevallig’ in de buurt, ze kwamen pas later aan.”

De politie moest meerdere malen verzoeken om omstanders te laten stoppen met filmen. ,,Je doet ook gewoon inbreuk op iemands privacy hè. Soms ligt iemand zwaargewond, bekneld of zelfs overleden in een auto. Je wilt niet dat iemand zulke beelden van een naaste op sociale media tegenkomt.”

Volledig scherm Na een waarschuwing namen de kijkers meer afstand. © Twitteraccount wijkagenten Bergen op Zoom (@wa_boznoord)