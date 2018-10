Ongeluk op A4 bij Bergen op Zoom, dertig minuten file

Schrijf­ster Chantal van Gastel: 'Ik ben niet heel romantisch'

9:04 ETTEN-LEUR - Het leven van Chantal van Gastel leest als een reportage in een glossy magazine. De jonge vrouw uit Etten-Leur die op haar zolderkamertje even romantische als grappige verhalen schrijft en dan haar eerste boek een bestseller ziet worden. Dat is nu tien jaar geleden en in die tijd zijn al meer dan 250.00 boeken van de Ettense over de toonbank gegaan. Sinds 2012 is ze fulltime schrijfster.