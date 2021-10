Ongeluk met vrachtwagen met gevaarlijke stof: A4 tussen Hoogerheide en Belgische grens dicht

Helikopter­vlucht en kerkbellen op de verwendag voor zieke 15-jarige Ruben uit Dinteloord

23 oktober De 15-jarige Ruben uit Dinteloord had zaterdag de dag van zijn leven. De jongen is ongeneeslijk ziek en de stichting Make-A-Wish regelde een absolute droomdag voor hem. Dat begon bij de brandweer, om later op de dag van een helikoptervlucht te genieten.