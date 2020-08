Ongeluk met vrachtwagen en twee auto's: A58 tussen Breda en Bergen op Zoom dicht

Buurt helpt aan vuurzee ontsnapte trucker (46) uit Bergen op Zoom: ‘Zijn gezicht was helemaal verbrand’

20 augustus DOESBURG/BERGEN OP ZOOM - Van de vrachtwagen die in de nacht van woensdag op donderdag in het Gelderse Doesburg vlam vatte blijft weinig over. Voor het karkas ligt de inhoud van de trailer; een berg verbrand textiel. De 46-jarige chauffeur uit Bergen op Zoom ligt in het ziekenhuis. ,,Ik hoop dat hij het redt.’’