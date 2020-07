Deze week in... 1984 De ‘onzichtba­re’ Tourritze­ge en de verlate gele trui van Adrie van der Poel

5 juli We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 8 in deze serie: De 'onzichtbare' ritzege van Adrie van der Poel in de Tour van 1984. De gele trui kreeg hij daarnaast in een envelop toegestuurd.