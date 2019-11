Onderzoekers: ‘Bergs zwembad De Schelp was ondermaats’

Te koop: deze monumenta­le Bergse watertoren

10:04 BERGEN OP ZOOM - De watertoren van Bergen op Zoom gaat in de verkoop. Het is de werkgroep die is opgericht na het overlijden van Marius Dielemans niet gelukt om het gebouw over te nemen. Eigenaar Guido Pallada ziet daarom geen andere mogelijkheid meer en zet de monumentale watertoren aan de Parallelweg in de etalage.