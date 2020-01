Onderzoek verward gedrag kost gemeente tijd en geld, Bergen op Zoom krijgt er 81 mille voor

Met de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) komt er een extra taak op de bordjes van gemeenten in West-Brabant. Voorheen werd een verward persoon door de politie bij de GGZ afgeleverd, die inschatte of acute opname of een ander traject nodig was. ,,Nu komen wij als gemeenten daar als schakel tussen”, aldus Harijgens, die met zijn collega’s in de regio qua uitvoering in hetzelfde schuitje zit.