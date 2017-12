Onderzoek open Kaai: van vijver tot bevaarbaar water

Volledig scherm Wethouder Patrick van der Velden. Wethouder Patrick van der Velden wil voor eens en altijd duidelijkheid. En trekt daar niet alleen de portemonnee voor. Hij wil voor het project een jaar de tijd voor nemen. Om alles goed op een rijtje te zetten.

,,Het openen van de Kaai is een terugkerend thema'', legt hij uit. ,,Het terugbrengen van water in de stad heeft in plaatsen als Breda laten zien dat een desolatie achterkant een bruisende voordeur kan opleveren.'' Daar is geld voor nodig. Maar ook technisch moet het mogelijk zijn. Daarom wil de Bergse wethouder meerdere scenario's laten bekijken de komende maanden. Zelf omschrijft hij dat als 'van vijver tot bevaarbaar open water'.

Dromen

Al vaker is gezegd dat er simpelweg water terug in de haven is te brengen door er een bak vol water van te maken. Voor het zicht is het dan weer zoals het was. Maar sommigen dromen verder, van bootjes die vanaf het Zoommeer tot in het stadshart kunnen varen, afmeren voor het Spuihuis.

De wethouder staat heel nuchter in de kwestie. ,,We moeten een groot aantal stappen vooruit durven denken om vervolgens keuzes te maken. Maar 'nee' is ook een keuze'', zegt hij er bij. Met andere woorden het diepgaande onderzoek kan uitwijzen dat het opengooien van de haven op wat voor manier dan ook niet is uit te voeren. Vanwege technische problemen, vanwege de betaalbaarheid.

Parkeren

Als de Kaai weer opengaat, een langgekoesterde wens van veel Bergenaren, dan heeft dat forse gevolgen. Wat als het water terugkeert in de Kaai, verdwijnt er een enorm parkeerterrein in het Havenkwartier waar nu al regelmatig plek te weinig is. Is dan het terrein van de voormalige brandweerkazerne een alternatief? Ook dat moet blijken. Maar het Havenkwartier verbindt ook het succesnummer koopcentrum De Zeeland met de nog altijd kwakkelende binnenstad. Het onderzoek moet uitwijzen of daar iets mee is te doen.

Stank

Bergen op Zoom dempte zijn haven in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Al in de negentiende eeuwen gingen de eerste stemmen op de haven te dempen. Bij eb meurde die haven flink, ook al omdat via de Grebbe er het rioolwater op werd geloost. En regelmatig liepen huizen rond de Kaai onder water als er sprake was van een stormvloed.